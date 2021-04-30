30 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
шашлыки, мясо, мангал (2018) | Фото: Накануне.RU

По всей Свердловской области установлен особый противопожарный режим

Начиная с сегодняшнего дня, 30 апреля, на всей территории Свердловской области установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, теперь в области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, стерни, соломы и порубочных остатков. Запрещается разведение костров, в том числе в металлических емкостях, бочках, баках, мангалах и других приспособлениях. Также запрещено проводить любые пожароопасные работы на землях лесного фонда, сельхозназначения, в населенных пунктах, землях промышленных предприятий, землях обороны и землях иного специального назначения.

Как отметили в ведомстве, нарушение требований пожарной безопасности в условиях режима влечет наложение штрафа: на граждан от 2 до 4 тыс. рублей; на должностное лицо - от 15 до 30 тыс. рублей; на юридическое лицо - от 200 до 400 тыс. рублей. А в зависимости от тяжести последствий пожара его виновник может понести и уголовную ответственность.

Напомним, на прошлой неделе противопожарный режим был установлен в Екатеринбурге. Он будет действовать "до особого распоряжения".

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По всей Свердловской области установлен особый противопожарный режим

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Теги: противопожарный режим, Свердловская область, МЧС



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