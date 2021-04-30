Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор по делу "о кукле Путина"

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор по делу "о кукле Путина", передает корреспондент Накануне.RU.

Представление прокуратуры и апелляционные жалобы осужденных оставлены без изменения.

Напомним, по версии следствия в ноябре 2018 года Александр Шабарчин, Данила Васильев и Александр Эткин привязали к столбу в центре Перми манекен с фото и надписями.

Также в открытом доступе были созданы и размещены "оскорбительные видеоролики", на которых был заснят человек в маске с лицом президента.

Приговор участникам акции по делу о "кукле Путина" был вынесен в августе 2020 г. Несовершеннолетний участник получил год условно. Шабарчин - два года колонии общего режима (в ноябре срок был заменен на условный). Третий фигурант - Александр Эткин был оправдан.