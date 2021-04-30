В Челябинске главного механика театра приговорили к условному сроку за взятку

Главного механика ОГБУК "Челябинский государственный драматический молодежный театр" приговорили к 3 годам условно и штрафу в размере 280 тыс. рублей за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подрядчик не успевал вовремя сдать работы по контракту и получить соответствующую оплату за выполненную работу. Тогда осужденный предложил передать ему 70 тыс. руб. за согласование и подписание документации. Представитель подрядной организации согласился с данным предложением.

В марте 2020 г. сотрудник театра получил от представителя подрядной организации 50 тыс. рублей, после чего был задержан.

Также суд запретил ему занимать руководящие должности в муниципальных и государственных учреждениях на 1 год.