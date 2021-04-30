30 Апреля 2021
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Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске появится экотропа площадью 30 га

В Нижневартовске на базе первой арт-резиденции Югры "Ядро" состоялась презентация уникального для региона проекта – экологической тропы. Планируется, что уже в 2023 г. вартовчане смогут проводить своё время в лесном массиве с пользой. Участие в мероприятии приняли представители бизнес-сообщества и молодёжь, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Экотропа – 30 га леса, расположенного в районе Нижневартовского ГПЗ на берегу реки Меги. На всей площади произрастают лиственные и хвойные деревья, возраст которых достигает 180 лет. На участке запланировано создание спортивной трассы, сцены, тематических и смотровых площадок, глэмпинга (палаточного лагеря с гостиничным сервисом), а также веревочного парка. Для электроснабжения всех объектов на территории тропы установят ветрогенератор. Общая протяжённость маршрутов экотропы составляет более трех километров. Открытие планируется в 2023 г.

"Это самый масштабный экологический проект за всю историю города. Экотропа может стать одним из главных мест отдыха вартовчан. Сейчас есть концепция и общее направление, которое будет дополнено идеями предпринимателей", - отметил заместитель главы города Николай Лукаш.

При разработке экотропы учитываются мнения, предложения и новые идеи спортсменов, представителей бизнеса и туризма, научных работников и творческой молодежи. В 2021 г. будет выполнена трассировка местности, отсыпка троп и трасс песком и щепой, расчистка лесного участка от поросли, валежной и неликвидной древесины. Завершится обустройство подъездной дороги и основания стоянки. Все тематические площадки и центральный участок экотропы будут выполнены в виде деревянного мощения.

Экотропа, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Экотропа, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Экотропа, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

В планах следующего года – создать всю рекреационную инфраструктуру. Обустроить тематические и детские площадки, возвести глэмпинги, построить лесную сцену и смонтировать декоративное освещение на принципах "чистой" энергии, установить биотуалеты, МАФ-ы и многое другое. На территории, где реализуется проект, предприниматели смогут открыть СПА-салоны, рестораны, торговые точки. Вдоль берега на воде установят понтонные пирсы. Для этого предварительно углубят дно водоема.

"Очень приятно, что администрация города предоставляет возможность для развития бизнеса в Нижневартовске. На этой территории можно открывать прокат оборудования, рестораны, салоны красоты. Есть понимание, что уже нужно подготовить свои предложения, потому что через три года все места будут заняты", - рассказала предприниматель Гуля Маткова.

"Мы ставим цель – привлекать до 1 тыс. человек в выходные дни. Такой поток людей позволит максимально использовать возможности объекта и привлечь инвестиции в проект, - рассказал начальник управления по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска Олег Попенко. - Вход на территорию будет бесплатным. Мы постараемся максимально создать условия и для комфортного семейного отдыха на территории тропы".

Экотропа, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

Экотропа, Нижневартовск(2021)|Фото: Администрация Нижневартовска

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В Нижневартовске появится экотропа площадью 30 га

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Теги: экотропа, лес



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