Митрополит УПЦ выступил против предложения Зеленского о встрече с Путиным в Ватикане

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука выступил против того, чтобы встреча президентов России и Украины состоялась в Ватикане. Об этом он написал в телеграм-канале.

Напомним, на днях Владимир Зеленский через западные СМИ заочно предложил Владимиру Путину провести переговоры в Ватикане, так как тот имеет "глобальный моральный авторитет", а римский папа будто бы "пророк мира".

Митрополит отметил, что цель Зеленского благая, но результаты вряд ли будут благими. Ватикан является одним из центров глобальной политики нового мирового порядка. Для Донбасса же, о мире в котором на словах печется Зеленский, Ватикан - синоним униатства.

"С точки зрения жителей Донбасса, униатство и связанная с ним политическая идеология являются теми основами, на которых происходит разжигание военного конфликта", - подчеркнул иерарх, напоминая между строк, что униаты были одной из ударных сил государственного переворота 2014 года на Украине.

Он полагает, что Ватикан заинтересован выступить в роли посредника, но будет преследовать свои интересы - продвигать унию на Украину. И наилучшим место для переговоров мог бы стать Иерусалим.

В Ватикане предложение Зеленского вызвало удивление: туда никто не обращался. Но если запрос поступит, то Ватикан в принципе не против. Там ожидают, что этот вопрос может быть оформлен после работы минской группы.

Таким образом, в Ватикане уже подыграли Украине, ведь встречи в Минске посвящены военному конфликту в Донбассе, где Украина делает вид, что встречается с Россией как "агрессором". Россия же настаивает, что разговаривать о военном конфликте нужно с Донбассом, а не с Москвой. Встреча президентов может быть посвящена лишь вопросам двусторонних отношений, а не Донбассу и тем более Крыму.