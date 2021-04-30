30 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Совещание по ЕГЭ, Евгений Куйвашев (2014) | Фото: Накануне.RU

Названы требования к свердловскому министру, которого Куйвашев искал в Instagram

Стали известны требования к кандидатам на должность министра цифрового развития Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, участие в открытом конкурсе смогут принять кандидаты с высшим образованием и опытом управленческой деятельности. Плюсом станет понимание принципов реализации проектов в сфере информационных технологий и связи для государственных органов, а также опыт работы в органах госвласти.

Всем кандидатам будет необходимо сдать заявление, анкету и копии документов, а в ходе тестирования определят управленческий профиль претендентов и оценят их знание законодательства. Также кандидат должен будет подготовить презентацию и защитить концепцию цифрового развития Свердловской области.

Портфель(2020)|Фото: Накануне.RU

Прием документов от претендентов стартовал 30 апреля и продлится до 20 мая включительно, а конкурсные процедуры планируется завершить до конца мая. Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте правительства Свердловской области.

Министерство цифрового развития и связи было создано в марте указом губернатора Евгения Куйвашева. На этой неделе глава региона в своем Instagram объявил о конкурсе на пост министра.

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Названы требования к свердловскому министру, которого Куйвашев искал в Instagram

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Теги: министр, Куйвашев, требования



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