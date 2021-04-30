"Верное партийное решение". В Югре главы городов будут курировать праймериз "Единой России"

В Югре руководители городов будут курировать предварительное голосование "Единой России", которое состоится с 24 по 30 мая (и, соответственно, отвечать за результат). Эксперты отмечают, что это правильное решение, ведь города округа расположены на большом расстоянии друг от друга, и руководству регионального отделения эффективнее передать полномочия на места, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Избирательный штаб распределил на предварительном голосовании зоны ответственности для муниципальных глав. В список показателей, по которым оценят их работу, вошли качество организации самой процедуры голосования, показатели уровня явки, участие основных кандидатов от партии и другие показатели. Провалы по указанным направлениям приравняют к недоработкам, такая оценка станет аргументом при дальнейшем принятии решения о продлении полномочий того или иного мэра. "Единая Россия" в Югре в 2021 г. отказалась от традиционной практики "бронирования" депутатских мандатов через кулуарные договоренности. Чтобы избраться, необходимо заручиться поддержкой общественности на предварительном голосовании – нелегитимные кандидаты будут отсеяны.

Политолог Павел Салин в разговоре с Накануне.RU отметил, что такая постановка ситуации – обычная практика, которая работает уже много лет.

"С партийной точки зрения это правильный выбор. Само территориальное устройство Югры предполагает наличие крупных городов, более крупных подчас, чем Ханты-Мансийск. Они, города эти, расположены на большом расстоянии друг от друга. В этой ситуации центральный аппарат реготделения вряд ли может эффективно охватить всю территорию. С партийной точки зрения решение верное", - сказал Накануне.RU политолог Александр Безделов.

Напомним, что процедура регистрации участников на предварительное голосование продлится до 29 апреля включительно. Само голосование пройдёт с 24 по 30 мая по всем 365 вакантным мандатам. Осенью 2021 г. в Единый день голосования югорчанам предстоит избрать двух депутатов Госдумы, 38 депутатов окружного парламента, 10 депутатов Тюменской областной думы, а также 310 депутатов районных и городских дум, а также глав пяти поселений.