Площадь 1905 года перекроют из-за репетиции пеших парадных расчетов

Сегодня в центр Екатеринбурга снова перекроют из-за репетиции Парада Победы, однако в этот раз вместе с механизированной колонной ЦВО пройдет тренировка и пеших парадных расчетов. Начало репетиции в 22.00, для нее перекроют Площадь 1905 г.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО, по центральной площади под 30 встречных и парадных маршей Сводного оркестра Екатеринбургского гарнизона пройдут около 20 парадных подразделений, среди которых: расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственный парадный расчет военной полиции за Уралом. Помимо этого, военным строем пройдут сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания и курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

Механизированную колону возглавит танк Т-34, за ним в парадном строю пройдет свыше 100 единиц современной и исторической военной техники, среди которой бронеавтомобили БА-64, бронетранспортеры БТР-152, БТР-40, фронтовые ГАЗ АА "полуторкой" и военные мотоциклы МВ-650.

Каждый из последующих парадных расчетов современной техники возглавит бронеавтомобиль "Тигр"

Последующие механизированные парадные расчеты будут представлены современной техникой. Каждую группу этой колонны возглавит бронеавтомобиль "Тигр". Помимо этого, военные представят зрителям самоходные артиллерийские установками "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", буксируемые противотанковые орудия МТ-12 "Рапира" и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Напомним, что всего в военном параде в Екатеринбурге будет задействовано около 2,5 тыс. человек, в том числе около 1,5 тыс. от Министерства обороны РФ, порядка 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.