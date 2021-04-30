30 Апреля 2021
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Куличи (2021) | Фото: Фонд святой Екатерины

Уральским медикам, сражающимся с ковидом, приготовят 10 тысяч куличей

В ночь с субботы на воскресенье во всем мире православные будут отмечать светлый праздник Пасхи. Традиционно Фонд святой Екатерины проведет серию поздравительных мероприятий для жителей и гостей столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в фонде, праздничная кампания стартует 2 мая и продлится в течение майских праздников. Центр Екатеринбурга украсят пасхальными композициями высотой два с половиной метра, которые будут собраны из живых цветов. Они появятся в четырех местах: на пешеходной зоне улицы Вайнера, у Храма-на-Крови, храма "Большой Златоуст" и у часовни святой Екатерины. Кроме этого, 2 мая в парке у часовни "расцветет" пасхальное дерево, которое каждый желающий сможет украсить яйцами-писанками, приготовленными дома.

Кулич(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

В ночь с 1 на 2 мая в момент начала пасхального богослужения в Свято-Троицком Кафедральном соборе на фасаде колледжа им. Ползунова можно будет увидеть трехминутный световой спектакль – он будет повторяться с 22.00 до 00.00. Интерактивное поздравление будет собрано из узнаваемых христианских образов и символов, которые будут вплетены в архитектуру здания.

Отдельно Фонд святой Екатерины поздравит врачей и сотрудников больниц, которые уже больше года сражаются с коронавирусом - для них приготовят 10 тысяч куличей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения обряд освящения проведет старший священник Иоанно-Предтеченского собора иерей Павел Кононенко.

Куличи(2021)|Фото: Фонд святой Екатерины

Напомним, что доставку Благодатного огня из Храма Гроба Господня в Иерусалиме взяли на себя учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский. Лампаду с огнем привезут в Свято-Троицкий Кафедральный собор, откуда его передадут во все храмы Среднего Урала.

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Уральским медикам, сражающимся с ковидом, приготовят 10 тысяч куличей

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Теги: Фонд святой Екатерины, пасха, куличи, праздник



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