Роскомнадзор напомнил Twitter, что через две недели соцсеть может быть заблокирована в России

Роскомнадзор напомнил компании Twitter о необходимости до 15 мая удалить из соцсети материалы, признанные в России незаконными.

В ведомстве указали, что за время "замедления" твиттера в России (с 10 марта 2021 года) было выявлено более 900 новых запрещенных материалов.

"Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти", - говорится в сообщении РКН.

Там также напомнили, что 28 апреля представители Twitter провели переговоры с российскими властями, участвовали вице-президент компании по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президент по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джим Бейкер.

"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора. На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы", - отметили в Роскомнадзоре.

Напомним, до "замедления" Роскомнадзор предписывал Twitter удалить свыше 3 тыс. запрещённых материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тыс. требований об удалении.

После "замедления" администрация соцсети заблокировала 60% запрещенной информации, но доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов.