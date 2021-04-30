Роскомнадзор напомнил Twitter, что через две недели соцсеть может быть заблокирована в России

30 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Приложения соцсетей. (2021) | Фото: Накануне.RU

Роскомнадзор напомнил Twitter, что через две недели соцсеть может быть заблокирована в России

Роскомнадзор напомнил компании Twitter о необходимости до 15 мая удалить из соцсети материалы, признанные в России незаконными.
Читайте также:

В ведомстве указали, что за время "замедления" твиттера в России (с 10 марта 2021 года) было выявлено более 900 новых запрещенных материалов.

"Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти", - говорится в сообщении РКН.

Там также напомнили, что 28 апреля представители Twitter провели переговоры с российскими властями, участвовали вице-президент компании по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Шинейд МакСуинни и вице-президент по юридическим вопросам компании Twitter Inc Джим Бейкер.

"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора. На встрече также была достигнута договоренность об организации прямой линии связи между подразделениями Роскомнадзора и службой модерации Twitter.

Администрация Twitter также сообщила о том, что подготовит дорожную карту, следуя которой приведет полностью свою деятельность в России в соответствие с российским законодательством. В том числе со вступившим в силу с 1 февраля законом, который обязал соцсети самостоятельно оперативно выявлять и блокировать противоправные материалы", - отметили в Роскомнадзоре.

Напомним, до "замедления" Роскомнадзор предписывал Twitter удалить свыше 3 тыс. запрещённых материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тыс. требований об удалении.

После "замедления" администрация соцсети заблокировала 60% запрещенной информации, но доступными остаются свыше 1 тыс. противоправных материалов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роскомнадзор напомнил Twitter, что через две недели соцсеть может быть заблокирована в России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роскомнадзор, twitter, блокировка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2021 02:01 Мск Кириенко: Нужны глобальные правила работы компаний в интернете
Ранее 05.04.2021 10:12 Мск Twitter пошел на контакт: Роскомнадзор пока не будет блокировать соцсеть, но продолжит ее замедлять
Ранее 23.03.2021 12:40 Мск РКН: Twitter удаляет запрещенный контент недостаточно быстро
Ранее 11.03.2021 03:11 Мск Twitter обеспокоен решением Роскомнадзора о замедлении трафика
Ранее 10.03.2021 10:22 Мск Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети