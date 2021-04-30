Есть 2,5 млрд! Юбилейная тонна нефти добыта коллективом "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшего предприятия НК "Роснефть"

Отбор пробы юбилейной 2,5 миллиардной тонны нефти осуществили сегодня нефтяники "РН-Юганскнефтегаз", передает корреспондент Накануне.RU. Разработка месторождений начата в 1964 году. Сегодня "РН-Юганскнефтегаз" - это самый крупный актив НК "Роснефть", который обеспечивает порядка 30% нефтедобычи Компании "Роснефть".

Месторождения "РН-Юганскнефтегаз" характеризуются сложными геологическими условиями. Действующий фонд скважин в 2020 году составил почти 20 тысяч штук, из которых более 13 тысяч - добывающие. Доказанные запасы нефти «РН-Юганскнефтегаз» по категории АВС1+С2 превышают 2,8 млрд тонн. Коллектив предприятия разрабатывает сейчас 39 лицензионных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые расположены на общей площади более 21 тысяч км2. В их число входят такие уникальные по объему начальных извлекаемых запасов нефти месторождения как Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное.

Стоит отметить, что на данный момент около половины всей добычи предприятия добывается из низкопроницаемых запасов ачимовских и тюменских отложений. За период 2014-2020 годы «РН-Юганскнефтегаз» более чем в 4 раза увеличил добычу трудноизвлекаемых запасов. Нефтяники используют самые передовые технологии добычи нефти, доля бурения горизонтальных скважин по итогам 2020 года составила более 88%. В 2021 году в "РН-Юганскнефтегаз" была пробурена самая длинная горизонтальная скважина протяженностью 5256 метров и длиной горизонтального участка 2184 метра.

Специалисты «РН-Юганскнефтегаз» также применяют роторно-управляемые системы с приборами каротажа в процессе бурения. В результате средний цикл бурения горизонтальных скважин с комбинированной колонной снизился до 12,5 суток, а лучший результат - 7,7 суток. «РН-Юганскнефтегаз» - лидер по проведению ГРП среди предприятий «Роснефти». Ежегодно здесь на месторождениях выполняют более 5000 операций ГРП, в том числе многостадийные (от 8 до 15 стадий). Применение технологии интенсификации в 2020 году позволило получить дополнительный прирост добычи нефти более 5 млн тонн. На предприятии используется разработанное специалистами «Роснефти» программное обеспечение - «РН-ГРИД». Продукт уникальный, который обеспечивает полную технологическую независимость Компании от зарубежных аналогов в области инженерных расчетов для гидроразрыва пласта.

Как сообщили Накануне.RU в "РН-Юганскнефтегаз", коллектив предприятия всего извлек из недр 20% от всей добытой нефти в ХМАО-Югре. Нефтяники говорят, что такой объем можно образно представить как железнодорожный состав из 36 миллионов вагонов, которые обернут Земной шар более 10 раз.

Важно отметить, что коллектив "РН-Юганскнефтегаз", осуществляя добычу нефти, вносит серьезный вклад в природоохранную деятельность. За 3 года в природоохранные и природовосстановительные мероприятия было инвестировано 16 млрд рублей. При этом, объем затрат, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет, составил более 8 млрд рублей.

Как известно, забота об окружающей среде - неотъемлемая часть стратегии "Роснефть-2022". "Роснефть", являясь главным нефтедобытчиком страны, ставит своей задачей - достижение лидерских позиций в минимизации воздействия нефтедобычи на окружающую среду и экологичности производства.

В "РН-Юганскнефтегаз", в соответствие с общей стратегией компании, также реализуют долгосрочную программу мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды, рассчитанную на период с 2019 по 2024 год. За этот период предприятие направит около 10 млрд рублей на рекультивацию земель. На данный момент уже рекультивировано более 2 тысяч участков общей площадью порядка 570 га.

В "РН-Юганскнефтегаз»"созданы собственные подразделения по ликвидации аварийных разливов нефти и рекультивации земель, а качество выполняемых работ контролирует специально созданный центр супервайзинга рекультивационных работ.

В рекультивационных мероприятиях используют передовую технику: экскаваторы-амфибии, снегоболотоходы, экскаваторы-болотоходы, уникальные самосвалы на гусеничном ходу, новые высокоманёвренные малогабаритные гусеничные вездеходы с навесным оборудованием для фрезерования почвы.

Экологические службы предприятия в ежедневном режиме мониторят территории лицензионных участков, в том числе и с использованием беспилотных летальных аппаратов. Используя цифровые технологии, специалисты следят за показателями давления в трубопроводах. Только за 2020 год проведена диагностика и экспертиза порядка 2,5 тыс. км промысловых трубопроводов.

Нефтяники также вносят неоценимый вклад в восстановление биоразнообразия и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Сотрудники "РН-Юганскнефтегаз" в 2020 году выпустили в реки региона более 56 миллионов мальков ценных и особо ценных пород рыбы (сибирского осетра, пеляди и муксуна).