30 Апреля 2021
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нефть, юганскнефтегаз, колба (2021) | Фото: пресс-служба &quot;РН Юганскнефтегаз&quot;

Есть 2,5 млрд! Юбилейная тонна нефти добыта коллективом "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшего предприятия НК "Роснефть"

Отбор пробы юбилейной 2,5 миллиардной тонны нефти осуществили сегодня нефтяники "РН-Юганскнефтегаз", передает корреспондент Накануне.RU. Разработка месторождений начата в 1964 году. Сегодня "РН-Юганскнефтегаз" - это самый крупный актив НК "Роснефть", который обеспечивает порядка 30% нефтедобычи Компании "Роснефть".

Месторождения "РН-Юганскнефтегаз" характеризуются сложными геологическими условиями. Действующий фонд скважин в 2020 году составил почти 20 тысяч штук, из которых более 13 тысяч - добывающие. Доказанные запасы нефти «РН-Юганскнефтегаз» по категории АВС1+С2 превышают 2,8 млрд тонн. Коллектив предприятия разрабатывает сейчас 39 лицензионных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые расположены на общей площади более 21 тысяч км2. В их число входят такие уникальные по объему начальных извлекаемых запасов нефти месторождения как Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное.

юганскнефтегаз, 2,5 млрд тонн нефти, график(2021)|Фото: пресс-служба "РН Юганскнефтегаз"

Стоит отметить, что на данный момент около половины всей добычи предприятия добывается из низкопроницаемых запасов ачимовских и тюменских отложений. За период 2014-2020 годы «РН-Юганскнефтегаз» более чем в 4 раза увеличил добычу трудноизвлекаемых запасов. Нефтяники используют самые передовые технологии добычи нефти, доля бурения горизонтальных скважин по итогам 2020 года составила более 88%. В 2021 году в "РН-Юганскнефтегаз" была пробурена самая длинная горизонтальная скважина протяженностью 5256 метров и длиной горизонтального участка 2184 метра.

Специалисты «РН-Юганскнефтегаз» также применяют роторно-управляемые системы с приборами каротажа в процессе бурения. В результате средний цикл бурения горизонтальных скважин с комбинированной колонной снизился до 12,5 суток, а лучший результат - 7,7 суток. «РН-Юганскнефтегаз» - лидер по проведению ГРП среди предприятий «Роснефти». Ежегодно здесь на месторождениях выполняют более 5000 операций ГРП, в том числе многостадийные (от 8 до 15 стадий). Применение технологии интенсификации в 2020 году позволило получить дополнительный прирост добычи нефти более 5 млн тонн. На предприятии используется разработанное специалистами «Роснефти» программное обеспечение - «РН-ГРИД». Продукт уникальный, который обеспечивает полную технологическую независимость Компании от зарубежных аналогов в области инженерных расчетов для гидроразрыва пласта.

нефтедобыча, юганскнефтегаз, нефтяная вышка(2021)|Фото: пресс-служба "РН Юганскнефтегаз"

Как сообщили Накануне.RU в "РН-Юганскнефтегаз", коллектив предприятия всего извлек из недр 20% от всей добытой нефти в ХМАО-Югре. Нефтяники говорят, что такой объем можно образно представить как железнодорожный состав из 36 миллионов вагонов, которые обернут Земной шар более 10 раз.

нефть, юганскнефтегаз, колба(2021)|Фото: пресс-служба "РН Юганскнефтегаз"

Важно отметить, что коллектив "РН-Юганскнефтегаз", осуществляя добычу нефти, вносит серьезный вклад в природоохранную деятельность. За 3 года в природоохранные и природовосстановительные мероприятия было инвестировано 16 млрд рублей. При этом, объем затрат, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет, составил более 8 млрд рублей.

Как известно, забота об окружающей среде - неотъемлемая часть стратегии "Роснефть-2022". "Роснефть", являясь главным нефтедобытчиком страны, ставит своей задачей - достижение лидерских позиций в минимизации воздействия нефтедобычи на окружающую среду и экологичности производства.

юганскнефтегаз, нефтяная вышла, добыча нефти(2021)|Фото: пресс-служба "РН Юганскнефтегаз"

В "РН-Юганскнефтегаз", в соответствие с общей стратегией компании, также реализуют долгосрочную программу мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды, рассчитанную на период с 2019 по 2024 год. За этот период предприятие направит около 10 млрд рублей на рекультивацию земель. На данный момент уже рекультивировано более 2 тысяч участков общей площадью порядка 570 га.

В "РН-Юганскнефтегаз»"созданы собственные подразделения по ликвидации аварийных разливов нефти и рекультивации земель, а качество выполняемых работ контролирует специально созданный центр супервайзинга рекультивационных работ.

В рекультивационных мероприятиях используют передовую технику: экскаваторы-амфибии, снегоболотоходы, экскаваторы-болотоходы, уникальные самосвалы на гусеничном ходу, новые высокоманёвренные малогабаритные гусеничные вездеходы с навесным оборудованием для фрезерования почвы.

Экологические службы предприятия в ежедневном режиме мониторят территории лицензионных участков, в том числе и с использованием беспилотных летальных аппаратов. Используя цифровые технологии, специалисты следят за показателями давления в трубопроводах. Только за 2020 год проведена диагностика и экспертиза порядка 2,5 тыс. км промысловых трубопроводов.

Нефтяники также вносят неоценимый вклад в восстановление биоразнообразия и искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. Сотрудники "РН-Юганскнефтегаз" в 2020 году выпустили в реки региона более 56 миллионов мальков ценных и особо ценных пород рыбы (сибирского осетра, пеляди и муксуна).

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Есть 2,5 млрд! Юбилейная тонна нефти добыта коллективом "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшего предприятия НК "Роснефть"

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Теги: рн-юганскнефтегаз, роснефть, юбилейная тонна нефти, гидроразрыв пласта



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