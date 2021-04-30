Посольство США в Москве перестанет принимать заявки на не иммиграционные визы
Американское посольство в России с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцем и только по ограниченному числу неотложных случаев. Диппредставительство связывает такое изменение в работе с решениями России – ему придется сократить консульский персонал на 75%, передает РИА Новости.
Так, посольство перестанет обрабатывать заявки на неиммиграционные визы, исключение составят дипломатические поездки. Также посольство рекомендовало гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если истекает их российская виза.