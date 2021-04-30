30 Апреля 2021
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Политика В России Москва
Посольство США в Москве (2014) | http://masterotvetov.com

Посольство США в Москве перестанет принимать заявки на не иммиграционные визы

Американское посольство в России с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцем и только по ограниченному числу неотложных случаев. Диппредставительство связывает такое изменение в работе с решениями России – ему придется сократить консульский персонал на 75%, передает РИА Новости.

Так, посольство перестанет обрабатывать заявки на неиммиграционные визы, исключение составят дипломатические поездки. Также посольство рекомендовало гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если истекает их российская виза.

 

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Посольство США в Москве перестанет принимать заявки на не иммиграционные визы

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Теги: посольство сша, визовый отдел, виза



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