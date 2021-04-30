С бывшего начальника отдела полиции на Южном Урале взыскали сумму взятки в 940 тысяч рублей

30 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

С бывшего начальника отдела полиции на Южном Урале взыскали сумму взятки в 940 тысяч рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения решение городского суда, который взыскал с экс-начальника полиции ОМВД "Чебаркульский" Михаила Данилова в пользу государства 940 тыс. рублей, полученные им в виде взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

В сентябре 2018 г. Данилов был признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 1 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на два года.

В октябре 2020 г. в суд с иском обратился прокурор, который указал, что Данилов получил взятку в общей сумме 940 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

"По мнению прокурора, получение взятки Даниловым представляет собой сделку, совершенную с незаконной целью, а потому такая сделка является ничтожной, и все полученное по ней подлежит обращению в доход государства. Сам Данилов с иском не согласился, заявил о пропуске прокурором срока исковой давности, а также о том, что вопрос о взыскании денежных средств, полученных в виде взятки, должен разрешаться в рамках уголовного судопроизводства", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Суд указал, что срок исковой давности истекает в ноябре 2021 года, а юридическая судьба противоправной сделки может быть решена и в рамках гражданского процесса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

С бывшего начальника отдела полиции на Южном Урале взыскали сумму взятки в 940 тысяч рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полицейский, начальник полиции, взятка, суд, приговор, коррупция,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети