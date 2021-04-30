С бывшего начальника отдела полиции на Южном Урале взыскали сумму взятки в 940 тысяч рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения решение городского суда, который взыскал с экс-начальника полиции ОМВД "Чебаркульский" Михаила Данилова в пользу государства 940 тыс. рублей, полученные им в виде взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

В сентябре 2018 г. Данилов был признан виновным в получении взятки и приговорен к штрафу в размере 1 млн руб. с лишением права занимать определенные должности на два года.

В октябре 2020 г. в суд с иском обратился прокурор, который указал, что Данилов получил взятку в общей сумме 940 тыс. руб. за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, а также за общее покровительство и попустительство по службе.

"По мнению прокурора, получение взятки Даниловым представляет собой сделку, совершенную с незаконной целью, а потому такая сделка является ничтожной, и все полученное по ней подлежит обращению в доход государства. Сам Данилов с иском не согласился, заявил о пропуске прокурором срока исковой давности, а также о том, что вопрос о взыскании денежных средств, полученных в виде взятки, должен разрешаться в рамках уголовного судопроизводства", - рассказали в пресс-службе облсуда.

Суд указал, что срок исковой давности истекает в ноябре 2021 года, а юридическая судьба противоправной сделки может быть решена и в рамках гражданского процесса.