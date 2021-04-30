В свердловской ГИБДД пообещали масштабные рейды в майские праздники

В предстоящие праздничные майские выходные в Свердловской области пройдут масштабные рейды ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, будут проверяться автомобили на въездах и выездах в населенные пункты. Проверят и соблюдение ПДД автолюбителями в отдаленных территориях. А под особым контролем будут нетрезвые водители.

Экипажи ДПС при патрулировании трасс региона будут вести контроль за водителями, выезжающими на встречную полосу и нарушающими правила перевозки пассажиров, в том числе детей. При этом массовые проверки и рейдовые мероприятия пройдут в разное время суток: как в утренние и дневные часы, так и в вечерние и ночные.

Как добавили в ведомстве, с начала года в Свердловской области зарегистрировано более 700 ДТП. В результате 98 человек погибли и еще почти тысяча получили травмы.