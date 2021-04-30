В Москве задержан издатель мусульманской литературы Асламбек Эжаев – ему вменяют финансирование "ИГ"*

В Москве задержан основатель и владелец крупнейшего исламского издательского дома "Умма" Асламбек Эжаев в рамках расследования уголовного дела об организации финансирования терроризма, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Эжаеву предъявлено обвинение в организации финансирования терроризма, суд уже избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие считает, что Эжаев, "являющийся приверженцем радикального ислама", финансировал деятельность "Исламского государства"* (*"Исламское государство, "ИГ" – террористическая организация, запрещена на территории РФ по решению ВС РФ).

"В период с 2012 года и до настоящего времени Эжаев неоднократно проводил конспиративные встречи с контрагентами, от которых получал денежные средства, предназначавшиеся для финансирования "Исламского государства"*. В дальнейшем он перевел свыше 34 млн руб. лицам, находящимся в розыске на территории России за совершение преступлений террористической направленности", - говорится в сообщении СКР.

Следователи считают, что свой издательский дом Эжаев тоже использовал для сбора и перевода денег. "Книги этого издательского дома признавались, по заключению экспертиз, экстремистскими, однако мужчина формально менял название произведений и заново переиздавал их. Эти книги также распространялись среди заключенных", - добавили в СКР.

В рамках расследования уголовного дела обыски прошли в загородных домах и квартирах Эжаева в Москве, у него обнаружены банковские карты, используемые для финансирования терроризма, технические средства передачи информации, запрещенная литература, а также иная атрибутика экстремистской направленности.