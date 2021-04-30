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Политика В России Санкт-Петербург Москва
Глава ЦИК Элла Памфилова голосует по поправкам в Конституцию 27.06.20. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК РФ

"Это подрыв доверия граждан": питерский омбудсмен призвал Памфилову не проводить трехдневное голосование

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с призывом не проводить многодневное голосование на предстоящих выборах в Госдуму. Омбудсмен считает, что это "неизбежно приведет к нарушениями избирательных прав граждан, подрыву доверия к предстоящим выборам". Обращение опубликовано на официальном сайте омбудсмена.

Эксперт указывает, что опыт проведения многодневного голосования в 2020 году в Санкт-Петербурге оказался негативным.

"Были выявлены многочисленные нарушения, в т.ч. невнесение в списки участников голосования отметок о подаче заявлений о голосовании до дня голосования вне помещения для голосования; несоблюдение установленного порядка голосования на придомовых территориях и территориях общего пользования; голосование неустановленных лиц от имени участников голосования; отказы членам избирательных комиссий в ознакомлении со списками участников голосования и актами о проведении голосования до дня голосования; хранение бюллетеней проголосовавших до дня голосования граждан в переносных ящиках для голосования, не обеспечивавших их неприкосновенности; невозможность независимого общественного контроля за неприкосновенностью избирательной документации при ее многодневном хранении и др.", - пишет Шишлов.

Омбудсмен полагает, что "многочисленные выявленные нарушения убедительно продемонстрировали, что при нынешнем состоянии избирательной системы в Санкт-Петербурге проведение многодневного голосования создает условия для злоупотреблений со стороны лиц, заинтересованных в фальсификации итогов голосования, и неизбежно приведет к понижению достоверности результатов голосования, дискредитации избирательного процесса, к нарушениям избирательных прав граждан, подрыву доверия к выборам и итогам голосования".

Напомним, Памфилова несколько лет подряд боролась с санкт-петербургским избиркомом, обвиняя его во всевозможных нарушениях и, в конце концов, добилась отставки с поста председателя горизбиркома Виктора Миненко. Председатель ЦИК сама неоднократно говорила, что пребывает в ужасе от происходящего на выборах в северной столице.

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"Это подрыв доверия граждан": питерский омбудсмен призвал Памфилову не проводить трехдневное голосование

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Теги: омбудсмен, нарушения, многодневное голосование, элла памфилова



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