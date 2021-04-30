Мэрия ответила екатеринбуржцам, борющимся за свои дома в частном секторе Уралмаша

Жители Уралмаша, проживающие в частных домах в границах улиц Достоевского — Народного Фронта — Уральских рабочих — Молодежи, обратились в администрацию Екатеринбурга с просьбой не переводить данную территорию с категории Ж2 на Ж5 и не превращать в землю под многоэтажную застройку. По словам граждан, изменения в ПЗЗ нарушают их права землепользователей, которые изначально выбирали этот район для строительства частных домов.

По результатам общественных обсуждений было принято решение учесть пожелания екатеринбуржцев и передать предложение в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Екатеринбурга для дальнейшего рассмотрения. Правда все результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер, а значит окончательно решение по территории частного сектора на Уралмаше все еще не принято.

Напомним, что история борьбы частников с застройщиками стартовала еще в 2019 г. Мэрия Екатеринбурга объясняет выбор территории под высотную застройку хорошо развитой транспортной сетью, что позволит с комфортом проживать в районе гораздо большему количеству людей. Инициатором застройки выступила компания "Астон. Екатеринбург", которая и принялась за подготовку проекта, несмотря на то, что жители частного сектора были категорически против.

Ранее горожане собрали 252 заявления на участие в общественных обсуждения по изменению ПЗЗ и подали их в администрацию Орджоникидзевского района. Каждый из авторов заявления выступал против перевода их квартала с Ж2 на Ж5.

Напомним, жители частного сектора Уралмаша уже не первый раз протестуют против застройки. В связи с обсуждением проекта генплана они требуют учитывать каждое мнение и возражение, ввести мораторий на застройку частного сектора любыми объектами, кроме ИЖС и БЖС. Власти уже заявили, что разработают новый проект генплана.

В свою очередь свердловский губернатор Евгений Куйвашев еще в январе 2020 г. заявил, что никого из частного сектора на Уралмаше насильно выселять не будут. Однако это не значит, что горожан оставят в покое: вполне вероятен вариант выкупа домов и выплаты соответствующей компенсации.