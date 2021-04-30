Власти могут сделать платным доступ родителей в школу

Родители смогут войти в состав комиссии по контролю за питанием детей в школе. Соответствующие правила доступа разработали Минпросвещения и Роспотребнадзор. Однако сами правила обставлены такими условиями, которые вызывают возмущение.

Ранее вопрос о контроле за питанием в школах поднимал президент России Владимир Путин. Он предложил разрешить родителям самим проверять, насколько хорошо кормят их детей. Закон о горячем питании школьников Путин подписал в марте 2020 года. Все организации среднего образования должны обеспечить учеников 1-4 классов, независимо от достатка семьи, бесплатным горячим завтраком или обедом к 2023 году.

И вот что сочинили Минпросвещения и Роспотребнадзор. Первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщил в своем телеграм-канале, что правила доступа родителей практически готовы и находятся на дополнительном рассмотрении Роспотребнадзора. Их можно назвать одним словом - унизительные.

Так, предварительно нужно уведомить директора школы, затем согласовать свой визит с управляющим советом или советом родителей. Также требуется доказать, что у тебя отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. А кроме того, нужно иметь личную медкнижку с результатами обследования и согласовать визит со школьным медработников или другим ответственным лицом.

Многие родители написали в комментариях, что возмущены подобными требованиями. Они расценивают это как ограничение родительских прав и унижение родителей , которые должны что-то доказывать, чтобы им разрешили посмотреть, как кормят их детей.

Стоит отметить, что эти требования нарушают Конституцию РФ, ст. 64 Семейного кодекса, ст. 44 и 45 закона "Об образовании", в частности право родителя по собственной инициативе "защищать права и законные интересы обучающихся (своего ребенка)". Нарушается и закон "Об основах охраны здоровья граждан", который дает право отказаться от медицинского вмешательства - ПЦР-теста, а без него не пустят в школу. Оформление же личной медкнижки является требованием для конкретных профессий и не может быть условием для осуществления родительских прав. Это тоже платная услуга.

Таким образом, Минпросвещения по факту делает доступ в школьные столовые для родителей платным и требует информации о здоровье человека. И в целом препятствует осуществлению родительских прав.