"Пообещал урыть": в Коми депутат обвинил губернатора в нецензурных угрозах

Скандал разгорелся в Коми: там депутат Госсовета республики Олег Михайлов (КПРФ) обвинил губернатора Владимира Уйбу в угрозах и нецензурной ругани в свой адрес.

Михайлов заявил журналистам, что главе региона не понравилась критика депутата на заседании Госсовета, где губернатор выступал с отчетом о работе правительства в 2020 году.

Депутат заявил, что в перерыве заседания Уйба подошел к нему в коридоре и предложил ему "пойти выйти", а также, якобы, пообещал "урыть *****". В подтверждение своих слов коммунист опубликовал аудиозапись. На нем слышен голос мужчины, произносящего перечисленные фразы, но кому он принадлежит – неизвестно.

Сам Уйба заявил РЕН ТВ, что никакого конфликта с депутатом у него не было, отметил, что его (губернатора) позиция "абсолютно нормальная, человеческая".

Между тем, Михайлов заявил, что будет обращаться в правоохранительные органы.