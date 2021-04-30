На Южном Урале за сутки у 106 человек выявили коронавирус

В Челябинской области за сутки у 106 человек обнаружили COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 60 тыс. 107 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 935 заболевших. За сутки выписаны 107 человек, всего в регионе выздоровели 54 тыс. 523 пациента.

За прошедшие сутки умерло семь человек, из них шесть от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.