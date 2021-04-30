На Среднем Урале бывший зэк получил срок за убийство пенсионера МВД

Суд на Среднем Урале вынес приговор 59-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве пожилого человека и надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пенсионер МВД из поселка Монетный в Березовском неоднократно за плату привлекал ранее судимого мужчину для выполнения работ на своем приусадебном участке. В конце мая 2020 года бывший силовик вновь пригласил его в гости, где они распивали спиртное и играли в нарды.

В определенный момент между ними произошла ссора, после чего бывший зэк подошел к поленнице во дворе дома, взял топор и зарубил пенсионера. Впоследствии он избавился от топора, а затем гулял по поселку, спрашивая у людей, не видели ли они потерпевшего, создавая себе алиби. Придя домой, убийца сжег в печи свою одежду.

На следующий день он пришел в дом убитого мужчины и инсценировал для его соседей случайное обнаружение трупа. Однако уйти от ответственности преступнику не удалось.

Березовский городской суд вынес свой приговор: 11 лет лишения свободы. Отбывать срок уралец будет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что причиной убийства пенсионера стала неосторожно сказанная им фраза.