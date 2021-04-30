В Москве задержали адвоката экс-журналиста Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене

В Москве задержан глава правозащитного объединения журналистов и юристов "Команда 29" Иван Павлов. Причина задержания неизвестна, передает РИА Новости. Задержанию предшествовал обыск, также обыск силовики провели у супруги адвоката в Санкт-Петербурге и у IT-специалиста "Команды 29".

Павлов специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене. Сейчас, например, он является представителем экс-журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан (их дела связаны с обвинениями в госизмене).

Также недавно Павлов начал работать с ФБК* (*ФБК внесен в реестр НКО-иноагентов) по иску прокуратуры Москвы, которая требует признать организацию экстремистской, при этом материалы дела засекречены, оно будет рассматриваться в закрытом режиме.

По данным радио "Говорит Москва", Павлову могут вменить разглашение данных предварительного расследования. Ему грозит штраф до 80 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 480 часов либо исправительные работы сроком до двух лет. Юриста задержали сотрудники ФСБ после обыска в его номере в московской гостинице.