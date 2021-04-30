В Башкирии горит газопровод над автомобильной дорогой

В селе Серменево в Белорецком районе Башкирии произошло возгорание на газовом трубопроводе. Пострадавших нет, но в результате пожара "разрушен участок автомобильной дороги".

ЧП произошло около пяти утра мск. Газопровод разгерметизировался по неизвестной пока причине и начался пожар.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошла разгерметизация с горением газового трубопровода, проходящего под автодорогой регионального значения Белорецк-Инзер-Уфа. Произошло частичное разрушение дорожного полотна на участке автодороги. Организован объезд через автодорогу населенного пункта Серменево, выставлены посты безопасности. Газоснабжение населенного пункта отключено. Угрозы нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Башкирии.