30 Апреля 2021
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Происшествия Приволжский ФО
авария на газопроводе в Новолялинском городском округе (2020) | Фото: 66.mchs.gov.ru

В Башкирии горит газопровод над автомобильной дорогой

В селе Серменево в Белорецком районе Башкирии произошло возгорание на газовом трубопроводе. Пострадавших нет, но в результате пожара "разрушен участок автомобильной дороги".

ЧП произошло около пяти утра мск. Газопровод разгерметизировался по неизвестной пока причине и начался пожар.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произошла разгерметизация с горением газового трубопровода, проходящего под автодорогой регионального значения Белорецк-Инзер-Уфа. Произошло частичное разрушение дорожного полотна на участке автодороги. Организован объезд через автодорогу населенного пункта Серменево, выставлены посты безопасности. Газоснабжение населенного пункта отключено. Угрозы нет. Проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Башкирии.

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В Башкирии горит газопровод над автомобильной дорогой

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Теги: башкирия, газопровод, автодорога



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