На Среднем Урале 19-летний парень погиб под колесами собственного авто

В Кушве (Свердловская область) 19-летний парень погиб под колесами собственного авто из-за самопроизвольного движения автомобиля ВАЗ-11193. Инцидент произошел 28 апреля в 22.50 во дворе дома № 46 по улице Рабочая.

"Водитель автомобиля, после остановки своего транспортного средства, не принял необходимые меры, в результате чего произошло самопроизвольное движение автомобиля с последующим наездом на молодого человека, который в результате ДТП погиб", - сообщили Накануне.RU в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Установлено, что погибший имел стаж вождения 1 год и 9 месяцев. Проведен осмотр места ДТП и транспортного средства. Личность погибшего установлена, очевидцы произошедшего опрошены. По факту ДТП будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина происшедшего.