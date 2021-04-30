30 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
мусульмане, молитва, намаз, мечеть (2019) | Фото: Накануне.RU

В конфессиях ответили главе свердловского Роспотребнадзора, просившего не ходить в храмы и мечети

В Екатеринбургской епархии и Духовном управлении мусульман Урала ответили главе свердловского Роспотребнадзора Дмитрию Козловских. Там заверили, что будут соблюдать все меры профилактики.

Напомним, ранее Козловских призывал свердловчан встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без мероприятий с массовым пребыванием людей. Он напомнил о рисках из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, представители ведущих конфессий региона в преддверии важнейших религиозных праздников приняли единодушное решение - провести мероприятия в строгом соответствии с эпидемиологическими требованиями. Так, в Екатеринбургской епархии заявили, что в храмах продолжают соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Прихожан предупреждают о необходимости масочного режима при богослужении.

Храм-на-Крови(2020)|Фото: Накануне.RU

А руководители духовных управлений мусульман Свердловской области призвали умму к внимательному отношению к эпидемиологическим требованиям при посещении мечетей. В день Ураза-байрам в мечетях будут проводить несколько праздничных молитв, чтобы все желающие смогли совершить намаз, не создавая толпу.

Как добавили в департаменте, все учреждения религиозного культа в регионе обеспечены защитными медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими средствами.

Ранее стало известно, что на Среднем Урале не будет вводиться никаких ограничений на Пасху. А в Екатеринбурге все-таки решили провести Крестный ход, который сначала отменили из-за ковида.

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В конфессиях ответили главе свердловского Роспотребнадзора, просившего не ходить в храмы и мечети

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Теги: конфессии, Козловских, храмы, мечети



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