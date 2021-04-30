Мовный омбудсмен Украины упрекнул Зеленского за русский язык

Украинский уполномоченный по защите мовы Тарас Кремень выпустил первый отчет о своей работе - почти 200 страниц. В нем досталось даже президенту Владимиру Зеленскому за то, что он иногда использует русский язык.

Претензии к Зеленскому основаны на том, что он иногда отвечает по-русски. Кремень указал два таких случая, хотя их гораздо больше. Видимо, он не привел больше, так как сделал оговорку, что президент не всегда исполняет служебные обязанности.

Досталось и многим депутатам Рады, в основном от "Оппозиционной платформы - за жизнь". Они обвиняются в том, что в самой Раде иногда используют русский язык, а также общаются на русском в кулуарах и между собой (!). При этом подавляющее большинство украинских политиков не на камеру говорят по-русски.

Интересно, что в МВД "отдельные должностные лица" используют русский язык. При этом Кремень не называет фамилий, хотя общеизвестно, что глава МВД Арсен Аваков практически не говорит на мове. Но он является коллегой Кременя по партии "Народный фронт", поэтому "забывчивость" уполномоченного вполне объяснима.

Кроме того, Кремень собрал факты использования русского языка региональными властями, в том числе на народных сходах.

Одна из самых скандальных претензий Кременя - гимн Одессы "Песня об Одессе". Эта песня из оперетты 1957 года "Белая акация" официально утверждена гимном города. И исполняется, естественно, по-русски. Мовного надзирателя это не устраивает; он считает, что она должна быть переведена, то есть по сути нужно запретить гимн города.

Кремень также отчитался о закрытии русских школ и детсадов, но посетовал, что на практике, особенно в садиках, этот запрет никто не контролирует. Его возмущает, что между собой школьники и учителя общаются на русском. По его данным, даже в Киеве 55% учителей время от времени переходят на русский язык на уроках. Надзиратель поставил себе в заслугу, что некоторых учителей вынудили уволиться.

Чиновник напоминает, что с 16 июля госслужащих начнут штрафовать за использование русского языка, а навязывание мовы еще более усилится даже в сфере услуг.

При этом основным языком общения на Украине по-прежнему остается русский. Так, по данным прошлогоднего исследования Центра контент-анализа "Пространство свободы", в украинском сегменте соцсетей 84% сообщений написаны на русском языке. В личных же постах соотношение еще более показательное - 93% на русском. Это почти совпадает с данными опроса 2008 года, проведенного американским Институтом Гэллапа, согласно которым для 83% жителей Украины родным является именно русский язык.