30 Апреля 2021
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Происшествия Сибирский ФО
Среднеуральский женский монастырь, ОМОН, полиция (2021) | Фото: Накануне.RU

В Красноярске полиция пришла в научный центр Сибирского отделения РАН

Полиция нагрянула с утра в воскресенье в Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Он добавил, что в мероприятии участвовали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, уголовное дело пока не возбуждено.

Между тем, портал "Тайга.Инфо" со ссылкой на Telegram-канал "Борус" сообщает, что оперативные мероприятия могут быть связаны со злоупотреблением должностными полномочиями. Речь может идти о приемке оборудования для обработки сельхозкультур, поставки которого в реальности не осуществлялись. Даже называется потенциальная сумма ущерба – 6 млн руб.

 

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В Красноярске полиция пришла в научный центр Сибирского отделения РАН

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Теги: обыски, ран, сибирское отделение



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