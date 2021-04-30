В Красноярске полиция пришла в научный центр Сибирского отделения РАН

Полиция нагрянула с утра в воскресенье в Красноярский научный центр Сибирского отделения РАН, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Он добавил, что в мероприятии участвовали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, уголовное дело пока не возбуждено.

Между тем, портал "Тайга.Инфо" со ссылкой на Telegram-канал "Борус" сообщает, что оперативные мероприятия могут быть связаны со злоупотреблением должностными полномочиями. Речь может идти о приемке оборудования для обработки сельхозкультур, поставки которого в реальности не осуществлялись. Даже называется потенциальная сумма ущерба – 6 млн руб.