30 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
оздоровительный лагерь (2020) | Фото: НОЦ &quot;Звездный&quot; УрО РАН

Прием заявок в оздоровительные лагеря в МФЦ продлен до 17 мая из-за праздников

Несмотря на 10-дневные майские выходные, офисы МФЦ в Екатеринбурге продолжат принимать документы на запись в детские оздоровительные лагеря в период с 4 по 7 мая. Об этом сообщил начальник департамента образования Константин Шевченко. Несмотря на это, из-за праздников, было принято решение продлить срок подачи документов до 17 мая.

"Со всеми ЦМУ, МФЦ и нас есть договоренность, и в нерабочие дни они будут работать. Но, несмотря на то, что в регламенте у нас обозначен срок подтверждения документов в течение пяти рабочих дней, мы переносим до 17 мая", - рассказал Шевченко.

К его словам присоединилась и замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, отметив, что в праздничные дни можно отнести документы даже предпочтительней. Помимо этого, документы можно подать и в школах с 16.00 до 20.00 в понедельник.

Напомним, что в этом году из-за большого количества детей и ограничения по заполняемости в 70%, три из четырех лагерных смен будут двухнедельными. Стоимость для загородных лагерей на 21 день – 28 тыс. 910 руб. (областная компенсация, возвращаемая родителям – 18,5 тыс. руб.), на 14 дней – 20 тыс. руб. (областная компенсация – 12 тыс. 300 руб.). В зависимости от лагеря, трехнедельный отдых для детей запланирован на первую или четвертую смену. На данный момент свободные места еще есть в "Заря", "Спутник", "Мечта", "Изумруд", "Рассветный", лагерь им. Титова, и лагерь им. Гайдара.

Стоимость городских лагерей с трехнедельной сменой с двухразовым питанием – 3 тыс. руб. (компенсация – 1 тыс. 100 руб.).

Напомним, что прием документов в детские оздоровительные лагеря стартовал сегодня (30 апреля) в 0.00. На данный момент подано порядка 10 тыс. заявлений. Представители администрации города также отметили, что проще всего подать документы через портал Госуслуг.

В этом году городские лагеря собираются принять 25 тыс. 300 детей, загородные – 18 тыс. 300 и санатории – 4 тыс. 800 детей. Все оздоровительные учреждения будут работать в режиме обсерваторов. Это значит, что родителям нельзя навещать своих детей и безопасность школьников будет обеспечивать персонал лагеря. Первая смена запланирована на начало июня. В городских лагерях она стартует с 1 дня лета, а решение по санаториям будет принято после проведения всех конкурсных процедур.

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Прием заявок в оздоровительные лагеря в МФЦ продлен до 17 мая из-за праздников

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Теги: оздоровительные лагеря, лето, дети, прием документов, заявки, ФМЦ



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