Салехард остался без продуктов накануне праздников: в "Пятерочке" пустые полки

Накануне длинных майских праздников Салехард остался без продуктов. Пустые полки недавно открывшегося магазина "Пятерочка" опубликовал telegram-канал "В Салехарде", передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, причина - отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры. Напомним, недавно был закрыт круглогодичный проезд по трассе Надым - Салехард - дорогу размыло. Также закрыта переправа через Обь.

"Горожане последние лет пять такого не помнят. Местные сети "Кристалл", "Стерх" и "Арго" находили выход из положения, видимо, запасались заранее или возили продукты на "подушках" по переправе через Обь из Лабытнанги. "Пятерочка", видимо, пока к местным реалиям не привыкла. Всего у них сейчас шесть или семь магазинов. И везде на полках повесившиеся мыши. Частники, небольшие магазины, пока справляются, поэтому население штурмует их точки. Кроме того, в магазинах нет никакой молочки. В целом на полках пустовато. В доставке - алкоголь и чипсы", - сообщает telegram-канал "Доктор Комаровский".

Получить оперативный комментарий от пресс-службы администрации города не удалось - на звонок корреспондента никто не ответил.