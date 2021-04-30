30 Апреля 2021
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пустые полки, Пятерочка, магазин, Салехард (2021) | Фото: t.me/vsaleharde_ru/3713

Салехард остался без продуктов накануне праздников: в "Пятерочке" пустые полки

Накануне длинных майских праздников Салехард остался без продуктов. Пустые полки недавно открывшегося магазина "Пятерочка" опубликовал telegram-канал "В Салехарде", передает корреспондент Накануне.RU.

По предварительным данным, причина - отсутствие нормальной транспортной инфраструктуры. Напомним, недавно был закрыт круглогодичный проезд по трассе Надым - Салехард - дорогу размыло. Также закрыта переправа через Обь.

пустые полки, Пятерочка, магазин, Салехард(2021)|Фото: t.me/vsaleharde_ru/3713

пустые полки, Пятерочка, магазин, Салехард(2021)|Фото: t.me/vsaleharde_ru/3713

"Горожане последние лет пять такого не помнят. Местные сети "Кристалл", "Стерх" и "Арго" находили выход из положения, видимо, запасались заранее или возили продукты на "подушках" по переправе через Обь из Лабытнанги. "Пятерочка", видимо, пока к местным реалиям не привыкла. Всего у них сейчас шесть или семь магазинов. И везде на полках повесившиеся мыши. Частники, небольшие магазины, пока справляются, поэтому население штурмует их точки. Кроме того, в магазинах нет никакой молочки. В целом на полках пустовато. В доставке - алкоголь и чипсы", - сообщает telegram-канал "Доктор Комаровский".

пустые полки, Пятерочка, магазин, Салехард(2021)|Фото: t.me/vsaleharde_ru/3713

Получить оперативный комментарий от пресс-службы администрации города не удалось - на звонок корреспондента никто не ответил.

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Салехард остался без продуктов накануне праздников: в "Пятерочке" пустые полки

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Теги: пустые полки, Пятерочка, магазин, продукты



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