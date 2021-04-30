30 Апреля 2021
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Общество СЗФО
Rammstein (2012) | Фото:clippz.ru

В Архангельске мужчину приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein

В Архангельске местного жителя Андрея Боровикова суд приговорил к двум с половиной годам колонии за репост клипа группы Rammstein на его странице во "ВКонтакте" в 2014 году.

Власти признали видео немецкой группы порнографией, а Боровиков, соответственно, обвинен в "незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет".

Дело по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ было возбуждено 16 марта этого года в отношении "неустановленного лица", предает "Интерфакс". Прокуратура просила для Боровикова три года колонии.

До осени 2020 года Боровиков являлся координатором штаба Навального в регионе. В сентябре 2019 года его приговорили к 400 часам обязательных работ по статье 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

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В Архангельске мужчину приговорили к 2,5 годам колонии за репост клипа Rammstein

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Теги: репост, реальный срок, колония, штаб навального, порнография, rammstein



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