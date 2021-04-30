На Ямале документы на мост через Обь - ключевую часть Северного широтного хода - будут готовы до конца года

Генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провели совещание, посвященное строительству Северного широтного хода (СШХ), сообщили Накануне.RU в "СвЖД".

Основной темой встречи стало обсуждение текущих вопросов, связанных с проектированием, грузовой базой и другими аспектами будущего строительства дороги, которые необходимо решить, чтобы быстро приступить к строительству. Стороны договорились об актуализации финансово-экономической и организационной модели Северного широтного хода до конца второго квартала 2021 г. При этом проектную документацию по ключевому объекту – мосту через Обь – планируется завершить в текущем году, что открывает возможность начала строительства.

"Мы не останавливали работу над проектом, двигались вперед. Работа по проектированию железнодорожной части будущего СШХ развёрнута по всем 105 объектам. Магистраль станет важной составляющей глобальной сети Российских железных дорог и будет способствовать интенсивному освоению ресурсов Арктического региона", – сказал Олег Белозёров.

Проект строительства Северного широтного хода имеет колоссальное значение для всей Арктической зоны РФ, отметил Артюхов.

"Новый финансовый инструмент, который наш президент анонсировал в ходе своего послания Федеральному Собранию, позволит поддержать строительство его наиболее сложного и дорогостоящего элемента – моста через Обь. Ямал в этом крайне заинтересован. Проект имеет доходность не только для концессионера, но и в долгосрочной перспективе будет иметь значительный совокупный налоговый эффект для бюджета нашего региона и всей страны", - сказал губернатор.

Напомним, концессионное соглашение по созданию СШХ было подписано в октябре 2018-го. Концессионером стало ООО "Северный широтный ход" (50,1% – у управляющей компании СШХ Юрия Рейльяна и Виктора Пигина, 49,9% – у "дочки" РЖД "КРП-инвест"). Железнодорожная магистраль длиной в 700 км свяжет западную и восточную части Ямала, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Ожидается, что благодаря проекту в 2025 г. будет обеспечен беспрепятственный пропуск дополнительных объемов перевозок в размере 23,9 млн т в год.