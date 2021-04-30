В Челябинской области многодетные приемные семьи смогут получить выплату на покупку автомобиля

В Челябинской области появятся новые меры социальной поддержки для приемных семей и детей-сирот. Многодетные приемные семьи смогут получить выплату на приобретение автомобиля, а детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с 1 января 2022 года будет предоставляться компенсация из областного бюджета за наем жилья. Соответствующий законопроект был разработан по поручению губернатора региона Алексей Текслера, передает корреспондент Накануне.RU.

Власти Южного Урала уделяют особое внимание вопросам социальной политики. По словам Алексея Текслера, за последние два года каждый четвертый закон в Челябинской области принят в интересах матерей, детей и семей. "Социальная защита, забота и поддержка семей с детьми – это наш ключевой приоритет", - ранее отмечал глава региона.

В марте 2020 года губернатор поручил министерству социальных отношений Челябинской области проработать вопрос о возмещении расходов на наем жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пока они стоят в очереди на получение жилья.

"По поручению главы региона Алексея Текслера мы изучили опыт других регионов по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ежемесячной денежной компенсации расходов на наем жилья. В итоге подготовили законопроект, который закрепляет право на эту компенсацию", — рассказала первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.

Денежную компенсацию из областного бюджета за наем жилья смогут получить дети-сироты, достигшие 18 лет, которым еще не предоставлено жилье. Средства будут выплачиваться ежемесячно в размере 100 процентов от платы расходов на оплату съемного жилья, но не более 6 тыс. рублей в городах и не более 3 тыс. рублей в муниципальных районах. Новая мера социальной поддержки будет предоставляться с 1 января 2022 года.

Вторая мера социальной поддержки касается семей, в которых воспитываются пять и более приемных детей. Такие семьи смогут получить единовременную выплату на приобретение автомобиля. Размер выплаты составит 70% от стоимости приобретаемого автомобиля, но не более 1 миллиона 50 тыс. рублей. Чтобы получить выплату приемным родителям нужно обратиться с заявлением в управление социальной защиты населения по месту жительства. Выплата будет предоставлена в порядке очередности. При этом приемная семья должна соответствовать определенным критериям – приемные родители должны быть гражданами России и проживать на территории Челябинской области не менее 3 лет. Приемные дети должны находится под опекой семьи не менее 5 лет с даты заключения договора. У одного из приемных родителей должно быть наличие водительского удостоверения категории "B".

"Мы уверены, что с покупкой собственного автотранспорта качество жизни в семьях улучшится. Появится больше возможности проводить свободного времени вместе: выезжать на природу, оздоравливаться, посещать культурные мероприятия", – считает первый заместитель министра социальных отношений Ирина Скалунова.

Ежегодно выплата на приобретение автомобиля будет предоставляться не менее 10 приемным семьям в год. В этом году смогут приобрести автомобиль 14 приемных семей. На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере более 14 млн рублей.

Депутаты поддержали законодательную инициативу губернатора и приняли законопроект в первом и третьем чтениях.

"Мы думаем, что эта мера поддержки найдет живой отклик у многодетных семей. Мы будем изучать правоприменительную практику и со временем внесем изменения в закон", - отметил председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков.