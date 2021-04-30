30 Апреля 2021
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Происшествия СЗФО
(2003) | Фото

Один человек погиб при обрушении породы в руднике ГОКа в Мурманской области

По меньшей мере один человек погиб при обрушении породы в руднике горно-обогатительного комбината "Олений ручей" в Мурманской области. Еще один сотрудник ГОКа числится пропавшим без вести, передает ТАСС.

ЧЯП произошло около семи утра.

Работа рудника при этом не прерывалась, сейчас продолжают работать 113 человек, МЧС не видит угрозы для их жизни.

ГОК "Олений ручей" принадлежит АО "СЗФК", "дочке" холдинга по производству удобрений "Акрон". В середине нулевых компания получила лицензию на разработку апатит-нефелиновой руды, к 2012 году построила подземный рудник и открытый карьер. Осенью 2017 года началась добыча руды из подземного рудника. За счет его развития планируется плавное увеличение выпуска в будущие годы до 2 млн т апатитового концентрата в год.

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Один человек погиб при обрушении породы в руднике ГОКа в Мурманской области

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Теги: рудник, гок, обрушение породы, пропавший без вести



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