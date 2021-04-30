Войны не будет: власти Киргизии и Таджикистана договорились об урегулировании конфликта

Власти Таджикистана и Киргизии договорились о мирном решении конфликта на спорном участке границы. Накануне там гражданские столкновения граждан двух стран переросли в перестрелки пограничных войск, а затем к месту конфликта начала стягиваться бронетехника.

Эскалацию конфликта удалось остановить оперативными действиями властей двух стран. Так, прошла незапланированная встреча премьер-министров Улукбека Марипова (Киргизия) и Кохира Расулзодоя (Таджикистан).

"Стороны выразили полную готовность в скорейшем разрешении конфликтной ситуации на границе двух республик путем переговоров. Премьер-министры двух стран единогласно считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта", - отметили в пресс-службе киргизского правительства.

Позже глава Киргизии Садыр Жапаров заявил, что "очаг напряженности на киргизско-таджикской границе погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров".

Этот инцидент – далеко не первый на границе двух государств, хотя обычно конфликты в приграничных районах не заходят так далеко. 70 участков на границе двух стран остаются спорными со времен распада Советского Союза – это линия соприкосновения Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Здесь практикуется чересполосица – дома и села жителей двух стран часто перемешаны, постоянно происходят бытовые конфликты из-за претензий на водозаборы, пастбища и другие элементы инфраструктуры.