44 человека погибли в давке во время религиозного праздника на севере Израиля

По меньшей мере 44 человека погибли на религиозном празднике Лаг ба-Омер (праздник костров) на севере Израиля у горы Мерон, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал произошедшую трагедию "тяжелым бедствием".

Десятки тысяч ультраортодоксальных евреев собрались в пятницу у галилейской гробницы широко почитаемого раввина Шима Бар Йохая для ежегодных поминовений и молитв. Для того, чтобы все желающие вместились, были построены помосты, один из которых обрушился, не выдержав наплыва людей. Погибли и те, кто находился на нем, и те, кто был под помостом, а также несколько человек, которые оказались в давке в узком коридоре между помостами, там началась паника, людей просто раздавили.

Для оказания помощи всем пострадавшим (а их уже более сотни) пришлось привлечь военных, раненных и травмированных доставляли в больницы вертолетами.

Представитель полиции сказал, что общая вместимость на горе Мерон была такой же, как и в предыдущие годы, но на этот раз места для костра были перегорожены в качестве меры предосторожности в связи с COVID-19. По сообщениям израильских СМИ, это могло создать неожиданные узкие места для пешеходного движения.