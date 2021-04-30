30 Апреля 2021
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аэропорт, Кольцово (2019) | Фото:Накануне.RU

В аэропорту Екатеринбурга почти на сутки задержан рейс до Ростова

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с сильной задержкой рейса в аэропорту Кольцово.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, в аэропорту Екатеринбурга задержан вылет самолета Boeing-737 рейсом Y7-917 по маршруту "Норильск - Екатеринбург - Ростов" авиакомпании "НордСтар". Изначально он должен был отправиться в 15 часов 29 апреля, но вылет перенесли по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Ростова.

Теперь рейс планируется выполнить в 12 часов 30 апреля. На него зарегистрировано 75 пассажиров, из них 11 детей.

Авиаперевозчиком организовано размещение пассажиров в гостинице. Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.

Напомним, ранее в Кольцово рассказали, как будет работать аэропорт в предстоящие майские праздники.

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В аэропорту Екатеринбурга почти на сутки задержан рейс до Ростова

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Теги: аэропорт, рейс, Екатеринбург, Ростов



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