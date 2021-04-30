Внезапно: Никита Михалков поставил прививку от коронавируса

75-летний режиссер Никита Михалков сделал прививку от коронавируса. Он не сообщил, какую именно вакцину выбрал, отметил только, что поставил первый укол, через три недели ему введут второй компонент.

Свое довольно неожиданное решение Михалков мотивировал тем, что "теряет бдительность" и активно общается с множеством людей, появляется в публичных местах.

"Вроде пока все слава Богу. Я должен через три недели сделать второй укол. Я только привился, результата пока не знаю... Я могу по своему опыту сказать, что я вакцинировался, потому что понял, что теряю бдительность: хожу, общаюсь. Я стал ловить себя на том, что забыл маску. Где тебя бахнет – Бог его знает где. А раз так, то нужно вакцинироваться", - цитирует режиссера РИА Новости.

Ранее в своих передачах Никита Михалков неоднократно намекал, что массовая вакцинация от коронавируса может быть предлогом для чего-то другого, например, "чипирования" населения. Якобы, есть поводы полагать, что в таком "чипировании" заинтересован один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс. Убедительных доказательств, впрочем, не было, весной 2020 года программа Михалкова "Бесогон ТВ" даже исчезла из эфира "России 24" после очередного такого пассажа. Недавно, впрочем, передача вернулась в эфир, но про вакцинацию режиссер больше не говорил.