30 Апреля 2021
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Экономика В России
ипотека (2015) | Фото: pan-sophia.ru

Moody’s считает, что льготная ипотека грозит устойчивости банков

Разрыв между доходами россиян и ценами на недвижимость в стране, которые продолжают увеличиваться на фоне активного роста жилищного кредитования, ведет к росту рисков для банков.

Как сообщают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s, если квартиры продолжат дорожать, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка на заемщиков по вновь выданным жилищным кредитам увеличится.

Напомним, до 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров строительство. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что параметры и факторы могут пересматриваться, льготную ипотеку можно продлевать даже в отдельных городах в зависимости от ситуации на рынке жилья.

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Moody’s считает, что льготная ипотека грозит устойчивости банков

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Теги: Moodys, кредиты, ипотека, квартиры



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