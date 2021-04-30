Moody’s считает, что льготная ипотека грозит устойчивости банков

Разрыв между доходами россиян и ценами на недвижимость в стране, которые продолжают увеличиваться на фоне активного роста жилищного кредитования, ведет к росту рисков для банков.

Как сообщают аналитики международного рейтингового агентства Moody’s, если квартиры продолжат дорожать, а реальные доходы населения останутся низкими, долговая нагрузка на заемщиков по вновь выданным жилищным кредитам увеличится.

Напомним, до 1 июля правительство и Банк России примут решение по продлению льготной ипотеки отдельно по каждому региону, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в кабинете министров строительство. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что параметры и факторы могут пересматриваться, льготную ипотеку можно продлевать даже в отдельных городах в зависимости от ситуации на рынке жилья.