В одном из водоемов Копейска утонул 12-летний мальчик

Днем 29 апреля в правоохранительные органы Копейска поступила информация о том, что в одном из водоемов города утонул 12-летний мальчик.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, по данному факту ведется доследственная проверка. По предварительной информации, мальчик и его семилетний брат пошел купаться в карьер недалеко от дома. Увидев, что брат тонет, последний побежал за взрослыми. Ребенка достали из воды, однако спасти его не удалось.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.