Киргизия: три человека погибли в конфликте с Таджикистаном

В конфликте на границе с Таджикистаном с киргизской стороны три человека погибли и 84 пострадали.

В числе жертв - 13-летняя девочка. Таджикистан заявил о трех погибших и 31 пострадавшем со своей стороны, сообщает ТАСС.

Напомним, что по итогам переговоров министров иностранных дел, Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. По последним данным Минздрава Киргизии, в конфликте пострадало 46 человек, один погиб. Из нескольких приграничных сел было эвакуировано 848 человек.