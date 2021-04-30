30 Апреля 2021
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Пенсионеры в медицинских масках (2021) | Фото: Накануне.RU

Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения

Власти Санкт-Петербурга продлили ограничения на фоне пандемии коронавируса.

Теперь они будут действовать до 30 мая, говорится на сайте городского правительства. Для жителей и гостей города Ссхраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Что касается спортивных мероприятий, то заполняемость помещений расширена с 50% до 75%.

Напомним, после рекордного за семь месяцев снижения суточной заболеваемости коронавирусом накануне (7848) вчерашняя статистика резко "подскочила": 9284. Наибольшую лепту в этот рост внесла Москва.

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Власти Санкт-Петербурга продлили коронавирусные ограничения

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус



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