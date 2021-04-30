30 Апреля 2021
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Наука и техника За рубежом
(2004) |

Умные часы Samsung "научили" измерять давление и ЭКГ

Южнокорейская корпорация Samsung встроила в свои умные часы Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active 2 функции измерения артериального давления и снятия электрокардиограммы.

В компании отмечают, что устройства дают ориентировочную информацию, которая должна быть проверена в ходе настоящих медицинских процедур. Измерение артериального давления реализовано на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками.

Для снятия ЭКГ в часах используются датчики, анализирующие электрическую активность сердца.

Ранее пользователи некоторых моделей самортфонов Samsung (например, A-серии и Galaxy Note 20 Ultra) начали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы на устройствах появляются приложения "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты", которые нельзя удалить.

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Умные часы Samsung "научили" измерять давление и ЭКГ

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Теги: Samsung, часы, Galaxy Watch



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