Умные часы Samsung "научили" измерять давление и ЭКГ

Южнокорейская корпорация Samsung встроила в свои умные часы Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active 2 функции измерения артериального давления и снятия электрокардиограммы.

В компании отмечают, что устройства дают ориентировочную информацию, которая должна быть проверена в ходе настоящих медицинских процедур. Измерение артериального давления реализовано на основе данных пульсовой волны, которые считываются датчиками.

Для снятия ЭКГ в часах используются датчики, анализирующие электрическую активность сердца.

Ранее пользователи некоторых моделей самортфонов Samsung (например, A-серии и Galaxy Note 20 Ultra) начали жаловаться в соцсетях, что после обновления операционной системы на устройствах появляются приложения "Яндекс.Браузер", "Яндекс.Диск" и "Яндекс.Карты", которые нельзя удалить.