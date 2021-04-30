Прибывающие из Индии в Россию должны изолироваться до получения отрицательного теста

Все прибывающие из Индии в Россию, вне зависимости от гражданства, обязаны находиться на самоизоляции до получения отрицательного результата на COVID-19.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время вводятся экспресс-тесты. "А у нас очень мало рейсов оттуда",— отметила глава Роспотребнадзора в эфире телеканал "Россия 1".

Напомним, 28 апреля Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Российский президент высказал слова поддержки в непростой период борьбы с распространением коронавирусной инфекции и проинформировал о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь.

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