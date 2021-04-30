30 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизстана (2021) | Фото: t.me / Sputnik Кыргызстан

Генсек ОДКБ призвал к миру между Киргизией и Таджикистана

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал к мирному решению конфликта, который возник на границе между Таджикистаном и Киргизией.

"Его [конфликт] нужно решить мирным путем. Предпринимаются все необходимые меры по урегулированию этого конфликта",— сообщил Зась, передает "Интерфакс".

ООН прокомментировала ситуацию, сложившуюся на границе Киргизии и Таджикистана, заявив, что выступает за решение конфликта мирным путем. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Напомним, что по итогам переговоров министров иностранных дел, Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. По последним данным Минздрава Киргизии, в конфликте пострадало 46 человек, один погиб. Из нескольких приграничных сел было эвакуировано 848 человек.

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Генсек ОДКБ призвал к миру между Киргизией и Таджикистана

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Теги: ОДКБ, Киргизия, Таджикистан, конфликт



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