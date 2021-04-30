30 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Европарламент (2013) | Фото:

Резолюция Европарламента: выслать российских дипломатов и остановить "Северный поток-2"

29 апреля в ходе пленарного заседания депутаты Европарламента одобрили критическую резолюцию по России.

Документ осуждает политику Москвы в отношении Чехии и Украины, а также лишение свободы российского политика Алексея Навального. Депутаты "в случае вторжения РФ на Украину" предложили ввести ограничительные меры против российских олигархов и их семей; отключить страну от SWIFT; отказаться от закупок российского газа и нефти, а также остановить "Северный поток-2" и ввести санкции против всех, кто участвовал в преследовании Навального.

Отмечается, что резолюция не имеет обязательной силы, пишет "Коммерсант".

Как сообщил ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Евросоюз не обладает компетенцией заморозить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" или отключить Россию от SWIFT.

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Резолюция Европарламента: выслать российских дипломатов и остановить "Северный поток-2"

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Теги: Европарламент, Северный поток - 2, Навальный, дипломаты



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