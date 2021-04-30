Роспотребнадзор заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в Москве

Заболеваемость COVID-19 в Москве превышает средний уровень по России.

Как сообщили Накануне.RU в Роспотребнадзоре, 29 апреля в городе было зарегистрировано 3 тыс. 215 новых случаев заражения коронавирусом, что на 75% больше, чем накануне. Ситуация характеризуется как напряженная.

Всего в стране за последние сутки выявлено 9 тыс. 284 новых случая - максимум с 17 апреля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выражал обеспокоенность тем, что в последние недели ситуация в городе с заболеваемостью стала ухудшаться, он призвал граждан активнее вакцинироваться.