Минсельхоз выступил с инициативой ограничить экспорт гречки

Министерство сельского хозяйства России выступило с инициативой временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы.

Там считают, что данная мера поможет не допустить резких колебаний цен на внутреннем рынке.

По данным Минсельхоза, текущие объемы производства крупяных культур в стране удовлетворяют спрос переработчиков и обеспечивают потребности россиян в крупах, в том числе в гречке, сообщает РБК.

Ранее Минсельхоз отреагировал на публикацию "Ведомостей", в которой сообщается о возможном росте розничных цен на гречку, поскольку производители уже говорят об увеличении стоимости сырья, о его возможном дефиците и т.д.