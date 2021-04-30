Полный улёт: как корреспонденты Накануне.RU приняли участие в авиарепетиции парада

Близится День Великой победы над фашистскими захватчиками. В Екатеринбурге традиционно состоится парад, по улицам пройдет военная техника, а с воздуха бойцов поддержат боевые самолеты и вертолеты. В Каменске-Уральском стартовали репетиции авиации. Корреспонденты Накануне.RU смогли ощутить мощь военного вертолёта.

В честь 76-й годовщины победы Красной Армии над аэродромом "Травяны" пролетели 14 военных авиасудов: высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолёт Ми-26, а также самолёты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

Авиация взлетала с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. Летчики выполняли сбор в единый строй в заранее определенном районе, состоялся пролет в составе пар на сокращенных интервалах и минимальных высотах от 200 до 400 м.

Корреспонденты понаблюдать за репетицией из салона вертолета Ми-8. Кстати, боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 получили свои числовые обозначения благодаря числу солдат, которые могут поместиться на их борту.

Ми-24 участвовал во многих военных конфликтах. В частности, их использовали во время войны в Афганистане, в двух чеченских кампаниях и в Сирии.

"17 стран закупают данные вертолеты. Ми-24 он, как наш автомат Калашникова. Даже новые современные вертолеты К-52 проигрывают во многом. То есть, если ему поменять авионику и чуть облегчить, он еще даст жару", - вдохновленно рассказывает старший бортовой техник-инструктор Дмитрий Косарев.

Наконец, нас приглашают в салон военного Ми-8. Военным предстоит выполнить учебное задани, - распространить важную информацию в условиях военного времени. В кабине усаживаются несколько пилотов.

Вертолет начинает движение по взлетной полосе на колесах, совсем как самолет. Шум от двигателя и вертолетная лопасть мгновенно заглушает все звуки.

Военные успешно справились с заданием и сбросили листовки. Вертолет пролетел вплоть до Курганской области, внизу проплывали красоты Катайска.

Через считанные минуты после этого пилоты вертолета возвратили нас назад.