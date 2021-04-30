Участникам праймериз "ЕР" в Югре придется самостоятельно доказывать свою легитимность

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре полным ходом идет подготовка к предварительному голосованию, которое проводит партия "Единая Россия" перед выборами.

Недооценивать масштабность мероприятия – невозможно: предварительное голосование пройдет по всем 365 вакантным мандатам. По последним данным, число желающих принять участие в праймериз составляет 818 человек. Из них 432 кандидата подали заявления в депутаты органов местного самоуправления, а также 386 – в думу Югры, Тюменскую областную думу, Госдуму и административный центр (Ханты-Мансийск).

Только в Госдуму, по словам руководителя исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Александра Зеленского, конкуренция составляет 30 человек на одно место.

Стоит отметить, что среди претендентов не только действующие депутаты, но и представители самых разных профессий: спасатели, продавцы, учителя, инженеры, нефтяники.

Впрочем, не исключено, что к завершению регистрации участников праймериз станет еще больше. 28 апреля председатель Федерального оргкомитета предварительного голосования, сенатор Александр Карелин объявил, что по просьбе региональных оргкомитетов срок выдвижения на предварительное голосование продлен до 14 мая.

В условиях такого повышенного интереса к праймериз в Югре, на глав муниципалитетов автономного округа ложится большая ответственность. Как уже сообщалось, их работа будет оцениваться по качеству организации голосования, показателю явки, показателю уровня явки, участию основных кандидатов от партии, предупреждению возможных внутренних конфликтов между участниками, общую чистоту и легитимность процесса и итогов. Провал праймериз может стать весомым аргументом при принятии решения о пролонгации полномочий главы.

Как сообщил Накануне.RU политтехнолог Денис Михуля, ситуация, когда главы отвечают за проведение праймериз – логична и естественна.

"Мерилом деятельности глав любых территорий, любых регионов страны является, в том числе, показатель стабильности и общественно-политической ситуации. В любом случае, главы должны эти процессы регулировать, чтобы эти процессы были обеспечены. Должна быть обеспечена конкурентность, открытость и легитимность", - отметил он.

Комментируя интерес жителей автономного округа Денис Михуля отметил, что местные региональные отделения достаточно активно ведут эту работу.

"Многие избирательные округа действительно конкурентны. Много одновременно действующих депутатов по одним и тем же округам выдвигаются. И это действительно говорит о востребованности этой процедуры и интересе кандидатов в последующем выдвинуться от партии "Единая Россия", - высказался эксперт

По информации нашего источника, близкого к окружному правительству, в этом году предварительное голосование решено использовать на полную мощность, как полноценный общественный фильтр, лакмусовую бумажку, которая определит, кто из действующих представителей югорской элиты реально пользуется поддержкой избирателей.

Договориться кулуарно с руководством региона или муниципалитета, чтобы "забронировать" себе депутатский мандат, больше не получится. Чтобы избраться, нужно действительно заручиться поддержкой общественности. И это правило будет действовать для всех участников праймериз – вне зависимости от того, является ли он политиком с многолетним опытом, или только пробует свои силы в избирательной кампании.

Таким образом исключается возможность каким-либо образом договориться и подтасовать результаты в свою пользу – партия выдвинет на выборы того кандидата, кто соберет большинство голосов избирателей, а нелегитимные претенденты будут отсеяны по итогам голосования.

По мнению политолога Константина Калачева, в любом случае - кулуарные договоренности, согласование кандидатур всего лишь часть фундамента успеха.

"Вторую часть кандидат должен выковать сам, включив личностный ресурс и мобилизационные возможности. Понятно, что в праймериз есть фавориты – они часто известны. Элемент непредсказуемости, конечно, есть. Но я бы не стал его преувеличивать. Внутрипартийная конкуренция существует, безусловно. Но, давайте честно признаемся, что позиции разных претендентов не всегда сопоставимы, сравнимы. У какого-то кандидата кроме него самого нет ничего, у кого-то есть реальный круг поддержки в элитах и среди населения. Какие-то неожиданности на праймериз случаются не так часто. Но, в любом случае, предварительное голосование играет роль инструмента мобилизации. В первую очередь - самого кандидата. Это точка входа в компанию. Кандидат должен доказать свою избираемость", - подчеркнул политолог.

Доказывать избираемость кандидатам придется полностью самостоятельно. Основным претендентам, на избрание который "ЕР" рассчитывает, даны установки самостоятельно организовать собственную кампанию: создать штаб, привлечь политтехнологов, запустить волну АПМ, усилить позиционирование в СМИ и интернете, проводить встречи с избирателями, формировать собственный пул сторонников. Надеяться, что партия сделает эту работу сама, бессмысленно.

В случае, если участник праймериз попытается использовать административный ресурс или будет требовать поддержки от подчиненных, его результаты аннулируют. По информации нашего источника, это федеральные установки, обусловленные необходимостью плановой ротации партийных рядов.

За счет использования современных технологий повлиять на результаты голосования – невозможно.

"Мы видим механизм, который задействован. Это электронное голосование - там вообще невозможно никакое подкручивание голосов. Все это проходит через сервера, которые находятся в Москве. Все заинтересованы, чтобы эта процедура прошла именно конкурентно и легитимно. Это такой механизм, в определенном смысле сдерживающий", - заявил Денис Михуля.

Константин Калачев отмечает, что высокая явка на праймериз важна, чтобы люди воспринимали предварительное голосование всерьез, чтобы кандидатов, отобранных в ходе предварительного голосования можно было назвать народными.

Напомним, этой осенью югорчане будут выбирать двух депутатов Госдумы, 38 депутатов думы Югры, 10 депутатов Тюменской областной думы, а также 310 депутатов районных и городских дум и глав пяти поселений.