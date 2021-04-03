В Тбилиси начался митинг за отмену комендантского часа в Грузии

В Тбилиси сотни граждан вышли на митинг перед зданием парламента Грузии. Они требуют отмены комендантского часа, введенного из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Протестанты отмечают, что комендантский час был введен в ноябре прошлого года, когда ситуация была критической, но с тех пор она значительно изменилась, да и многие строгие ограничительные меры уже отменены. Например, разрешен въезд привитых и здоровых туристов, но они лишены возможности (как и граждане Грузии) появляться на улице с 21 часа вечера до 5 утра. Власти полагают, что отмена комендантского часа станет причиной третьей волны COVID-19 в стране.